Hareketli anlar yaşanıyor! Rus ve Çin savaş uçakları o ülkenin hava sahasına girdi
Rusya ve Çin'e ait 9 savaş uçağı, Güney Kore'nin hava sahasına girdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, ihlale ilişkin açıklama yaptı.
Asya'da hareketli dakikalar yaşandı.
Rusya ve Çin'e ait savaş uçakları, Güney Kore'nin hava sahasına girdi.
9 savaş uçağıyla hareketlilik
Güney Kore, iki ülkeye ait uçakların Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) 7 Rus ve 2 Çin savaş uçağının girdiğini açıkladı.
Güney Kore'nin hava sahasına girdiler
Uçaklar, söz konusu bölgede yaklaşık 10 dakika uçuş gerçekleştirdi. Hava sahasını ihlal eden uçaklara yanıt vermek için Güney Kore savaş uçakları havalandı.
Genelkurmay Başkanlığı, olası kazaları önlemek için bölgeye uçakları gönderdiğini, Rus ve Çin uçaklarının daha sonra bölgeden çıktığını kaydetti.