Harekete geçtiler! İsrail'i BM'ye şikayet ettiler
Lübnan hükümeti, Beyrut'ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin ölümüne yol açan saldırıyı gerçekleştiren İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) şikayet etti.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilen saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesinin öldürülmesinin ardından tansiyon düşmüyor.
Resmi şikayette bulundu
Lübnan hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) resmi şikayette bulunarak, İsrail’in saldırıda 6 füze kullandığını bildirdi.
Konseye sunulan şikayet dilekçesinde ayrıca, İsrail’in Suriye’ye saldırı düzenlemek için Lübnan hava sahasını kullandığı da aktarıldı.