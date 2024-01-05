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Dünya Harekete geçtiler! İsrail'i BM'ye şikayet ettiler
Dünya

Harekete geçtiler! İsrail'i BM'ye şikayet ettiler

Yeniakit Publisher
2024-01-05 20:03:00 - 2024-01-05 20:04:52
Harekete geçtiler! İsrail'i BM'ye şikayet ettiler

Lübnan hükümeti, Beyrut'ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin ölümüne yol açan saldırıyı gerçekleştiren İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) şikayet etti.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilen saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesinin öldürülmesinin ardından tansiyon düşmüyor.

Resmi şikayette bulundu

 

Lübnan hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) resmi şikayette bulunarak, İsrail’in saldırıda 6 füze kullandığını bildirdi.

Konseye sunulan şikayet dilekçesinde ayrıca, İsrail’in Suriye’ye saldırı düzenlemek için Lübnan hava sahasını kullandığı da aktarıldı.

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