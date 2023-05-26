Harekete geçtiler! Apar topar geldiler: Beklenmedik çıkış...

Fransız devi PSG, koltuğu sallanan teknik direktör Christophe Galtier'in alternatiflerini aramaya devam ediyor.

Fransız basının haberine göre Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Galtier'in yerine daha tecrübeli bir hoca arayışını sürdüren PSG'de ilk hedefin Zidane olduğu belirtildi.

PSG Başkanı Nasır El Halifi'nin Fransız Teknik Direktör Zidane için 'dünyanın en çok maaş alan teknik direktörleri sıralamasında ilk 3 sıraya girebilecek' bir teklif yaptığı iddia edildi.

Haberde Fransız devinin Zidane'dan ilk aşamada olumlu yanıt alamadığı kaydedildi.

Zidane son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan 2 yıl için 150 milyon euro'luk teklif almış, Fransız teknik adam Avrupa'da büyük bir kulübü çalıştırmak istediği için bu teklifi reddetmişti.

DİĞER ADAY JOSE MOURINHO

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun PSG teknik direktörlüğü için ikinci bir aday olduğu belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Futbol danışmanı Luis Campos'un Şubat ayından bu yana Mourinho ile görüştüğü ancak Portekizli hocanın PSG için öncelikli hedef olmadığı aktarıldı.