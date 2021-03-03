Harekete geçildi! Yalan haberler fişlenecek

Twitter, COVID-19 aşıları hakkındaki yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla yeni bir dizi kurallar getirdi. Yeni politikaya göre şirket, tweet'leri 'yanıltıcı' olarak etiketleyecek ve kuralları defalarca ihlal eden hesapları da yasaklayacak. Şirket aslında salgının başlangıcından bu yana çeşitli önlemler alıyor. Ama yeni karar doğrudan aşıları da kapsıyor. Böylece aşıların zararlı ya da gereksiz olduğu iddialarıyla alakalı paylaşımlar yapan hesaplar sınırlandırılıyor.

Yeni etiketler, Twitter'ın bir süredir kullandığı 'yanıltıcı içerik' etiketlerine çok benzer. Bu paylaşımların altında otomatik olarak not düşülüyor ve 'sağlık yetkililerinin neden COVID-19 aşılarını çoğu insan için güvenli bulduklarını öğrenin.' şeklinde bir ifadeye de yer veriliyor. Burada da bilgilendirme amacıyla doğrudan Dünya Sağlık Örgütü ya da ülkelerdeki sağlık birimlerine ilişkin bağlantılar paylaşılıyor.

Hesapları yasaklama sistemi nasıl çalışıyor?

COVID-19 aşıları hakkında sürekli olarak olumsuz yorum yapmaya devam eden hesaplar ilk etapta askıya alınacak. Daha sonraki süreçte de bu tarz paylaşımlar 5 kez tekrar ederse kalıcı bir sınırlandırma uygulanacak. Twitter'ın konuyla alakalı olarak paylaştığı blog yazısında şu notlara yer veriliyor:

Bu sistemin kullanımıyla, insanları belirli içeriklerin kurallarımızı neden ihlal ettiği konusunda eğitmeyi umuyoruz. Böylece davranışlarını ve kamuya açık sohbetler üzerindeki etkilerini daha fazla değerlendirme fırsatı bulabilirler.