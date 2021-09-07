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Gündem Harekete geçildi! Onlara otobüs ve uçak bileti satışı yasaklandı
Gündem

Harekete geçildi! Onlara otobüs ve uçak bileti satışı yasaklandı

İzmir'de kayıp çocuk olaylarının önüne geçebilmek amacıyla 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bileti satışı yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 09:40:00 -
Harekete geçildi! Onlara otobüs ve uçak bileti satışı yasaklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre, şehirler arası otobüs terminallerinde, hava yolları acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamayacak.

Velisi olmadan bilet kesilmeyecek

Ayrıca, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile irtibata geçilerek çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edildikten ve bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabilecek.

18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde ise kolluk kuvvetleri bilgilendirilecek.

İzmir'de veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayan 18 yaşından küçüklere ise belge gösterdiğinde bilet satışı yapılabilecek.

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