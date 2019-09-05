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Harekete geçen jandarma, onlarca göçmeni yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, Midilli Adası’na gitmek isteyen 120 düzensiz göçmeni yakaladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:23
Harekete geçen jandarma, onlarca göçmeni yakaladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 120 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tekev mevkiinde rutin devriye görevi yapan jandarma ekipleri, iki ayrı göçmen grubunun var olduğunu fark etti.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, R.Z. ve G.M. isimli organizatörlerle; 45 Afganistan, 26 Suriye, 6 Somali, 3 İran ve 2 Filistinli göçmeni ele geçirdi.

Aynı saatlerde başka bir grup görüldü

Aynı saatlerde Gömeç’in Karaağaç Mahallesi Dış gemi yatağı mevkiinde kalabalık grubun görülmesi üzerine yapılan kontrolde; 34’ü Pakistan, 4 Afganistan uyruklu toplam 38 göçmen daha jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan göçmenler ve R.Z ile G.M. isimli organizatörler hakkında yasal işlemlerin başladığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:23
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