Hareket halindeki aracın üzerine uzaydan düştü!
Hareket halindeki aracın üzerine uzaydan düştü!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avustralya’da otoyolda ilerleyen bir sürücünün Tesla aracına çarpan gizemli nesnenin, göktaşı olabileceği ihtimali gündeme geldi.

Güney Avustralya'nın Whyalla kentinden veteriner Andrew Melville-Smith, Australian Broadcasting Corporation (ABC) kanalına verdiği demeçte, cismin ön camına öyle bir şiddetle çarptığını, camın yumuşamış ve kısmen erimiş gibi göründüğünü, çarpma noktasından çıkan çatlakların örümcek ağı gibi yayıldığını belirtti.

Olay sırasında araçta Otopilot modu aktifti ve araç, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Melville-Smith, olayı ve yerini Güney Avustralya Müzesi’ne bildirdi. Müze, çarpan cismin kökenini araştırıyor. Eğer bu cisim bir göktaşıysa, bu olay hareket halindeki bir araca göktaşının çarpmasıyla kayda geçen ilk örnek olabilir.

Melville-Smith, “Çarpıştığımızı sandım, o kadar gürültülü ve şiddetliydi. Tamamen beklenmedikti,” dedi.

Uzaydan gelen maddeler yılda yaklaşık 5.200 tonluk bir oranda sürekli olarak Dünya’ya düşüyor. Ancak bu maddelerin çoğu, kozmik toz şeklinde ve çıplak gözle fark edilmesi neredeyse imkânsız.

Daha büyük parçalar ise oldukça nadirdir; atmosferden geçerken genellikle yanar ve parçalanır. Bir göktaşının yere düşmesine tanık olmak ya da birine çarpması, son derece nadir bir durumdur.

Güney Avustralya Müzesi’nden mineraloji uzmanı Kieran Meaney, ABC’ye yaptığı açıklamada, “Gerçekten olağanüstü olan, ön camın camı biraz erimiş. Cisme çarpan şeyde çok yüksek ısı vardı,” dedi.

Bilim insanlarına göre göktaşları yere indiğinde aslında oldukça soğuktur; atmosferden geçerken oluşan ısı genellikle cismin yüzeyini yakar ama iç kısmına fazla ısı geçirmez.

Ancak bir cisim yeterince hızlı hareket ediyorsa, çarpma anında kinetik enerjisi ısıya dönüşerek yoğun bir sıcaklık oluşturabilir.

