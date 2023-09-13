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Yerel Hareket eden trenden atlayan kadın ölümden döndü
Yerel

Hareket eden trenden atlayan kadın ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2023-09-13 23:36:00 -
Hareket eden trenden atlayan kadın ölümden döndü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hareket eden trenden atlayan kadın ölümden döndü. Trenin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın omzundan yaralandı.

Kaza, akşamüstü saatlerinde Muratlı Tren Garı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; trene binen yaşlı bir yakınına yardım eden Emine K. adlı kadın, trenin hareket etmesi üzerine inmek istedi.

Trenden atlayınca düşüp omzundan yaralanan ve trenin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı sedye yardımıyla ambulansa kadar taşındı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Yaralı kadın Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.


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