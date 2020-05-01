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Aktüel

Harekata hazırlık eğitimleri Ege Denizi’nde yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:10:20 -
Harekata hazırlık eğitimleri Ege Denizi’nde yapıldı

ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin 27-28 Nisan'da Ege Denizi’nde yapıldığını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitimlere 18 savaş gemisi, insansız hava araçları ve deniz piyade birlikleri iştirak etti.

Açıklamada "Kovid-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir." ifadesine yer verildi.

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