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Harekat sonrası Rusya'dan Türkiye'ye teklif

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Rusya'dan Türkiye'ye Esed teklifi geldi.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:18
Harekat sonrası Rusya'dan Türkiye'ye teklif

Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Rusya'dan Esed teklifi geldi.

Şam'la Ankara arasında arabuluculuk öneri

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’na başlamasının ardından, Rusya'dan Şam'la Ankara arasında arabuluculuk önerisinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Suriye ile Türkiye hükümetleri arasında diyalog başlatılması için çağrıda bulunacağını söyledi.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:18
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Sergey Lavrov
  4. Moskova

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  • misafirmisafir10 dk önce
    BizimALLAHIMIZDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEYE İHTİYACIMIZ OLMAZ ELHAMDULİLLAH.

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