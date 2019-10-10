Harekat sonrası Rusya'dan Türkiye'ye teklif Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Rusya'dan Türkiye'ye Esed teklifi geldi.

Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Rusya'dan Esed teklifi geldi. Şam'la Ankara arasında arabuluculuk öneri Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’na başlamasının ardından, Rusya'dan Şam'la Ankara arasında arabuluculuk önerisinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Suriye ile Türkiye hükümetleri arasında diyalog başlatılması için çağrıda bulunacağını söyledi.

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