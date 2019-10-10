Harekat sonrası Rusya'dan Türkiye'ye teklif
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Rusya'dan Türkiye'ye Esed teklifi geldi.10 Ekim 2019 Perşembe 13:18
Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Rusya'dan Esed teklifi geldi.
Şam'la Ankara arasında arabuluculuk öneri
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’na başlamasının ardından, Rusya'dan Şam'la Ankara arasında arabuluculuk önerisinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Suriye ile Türkiye hükümetleri arasında diyalog başlatılması için çağrıda bulunacağını söyledi.
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