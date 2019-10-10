Harekat sonrası FETÖ'cülerden dikkat çeken mesajlar! İşte PKK ile FETÖ arasındaki kirli ilişki...

Anadolu Üniversitesi SODİGEM tarafından hazırlanan “Dijital bir Terör Örgütü olarak FETÖ” çalışması bağlamında analiz edilen örgütle ilişkili hesaplarda görülen manidar hareketlilik PKK söylemleri ile bu hesaplar arasındaki ilişki gözler önüne serildi.

9 Ekim 2019 saat 17:30 itibariyle Türkiye’de ve dünyada TT listesine giren #BarısPınarıHarekati, #RojavaKazanacak hashtagleri kısa sürede listede üst sıralara çıktı. #KurdsBetrayedByTrump hashtagi ise 10 Ekim 2019 saat 23:30 itibariyle TT listesine girdi.

Saat 00:22 itibariyle ilgili hashtaglerin kullanım sıklığı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

SODİGEM’in yaptığı araştırmada tespit ettiği örgütle ilişkili 889 hesaptan oluşan örneklemdeki hesapların, harekatın başladığı 9 Ekim ve akabinde 10 Ekim’e bağlayan gecede attığı tweetler incelenerek Twitter’da TT olan hashtagleri içeren 179 tweet tespit edilmiştir. Tespit edilen bu tweetlerin hashtagler üzerine dağılım grafiği aşağıda verilmiştir.

FETÖ/PDY örgütüne mensup Twitter’ı yoğun bir şekilde kullanan; çoğunlukla yurt dışına firar etmiş örgütün sosyal medyada aktif üyeleri, Barış Pınarı harekatından yola çıkarak: milli birlik ve beraberliği zedeyelen, bölgedeki huzursuzluk ve istikrarsızlığa karşı yapılan operasyonları manipüle edici içerikleri paylaşmaktadır. Yapılan operasyonların itibarını, TSK’nın moral ve motivasyonunu zedelemeye yönelik paylaşılan bu içerikler; yukarıda belirtilen hashtagler ile gündemi ve hedefi saptırmaya yönelik stratejilerin birer unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. FETÖ ile bağlantılı bu hesapların Twitter’da konu ile ilgili yaptığı güncel paylaşımlardan birkaçının analizi aşağıda verilmiştir.

-FETÖ/PDY örgüt üyesi Mustafa Sarıtaş’ın, hem milletin hem de meclisteki çoğunluğun onayını almış Barış Pınarı Harekatı üzerine attığı tweet içerik analizi bağlamında incelendiğinde; hedef saptıran bir içerik olduğu gözlemlenmektedir. Sarıtaş, muhalefetten yükselen seslerin pasifize edilmesi için bu savaşa girildiğini iddia ettiği bu paylaşımıyla; devletin işleyişini basite indirgeyerek, devletin organlarını hukuksuzlaştıran bir söylemde bulunmuştur. Bölgede huzursuzluğun ve istikrarsızlığın önüne geçmek amacıyla TSK’nın yapmış olduğu bu harekatı manipüle etmek amacıyla oluşturulan bu tarz içerikler, aynı zamanda ordu içerisindeki moral motivasyonu zedelemeye yönelik hamleler olarak da ele alınabilir.

-FETÖ/PDY mensubu örgüt üyesine ait bu tweetde yazılı metin kişinin hazırlamış olduğu video içeriği ile desteklenerek etkileşimi arttırılmıştır. Toros’un hazırlamış olduğu içeriğin etkileşimini arttırmak amacıyla kullandığı bir diğer sosyal medya taktiği ise şuan gündemdeki #SavaşaHayır hashtagi ile altlarına başlıklar sıralayarak seri paylaşım yapmasıdır. Yapılan araştırmada, harekat sırasında hedef gösteren, hedefi saptıran bu tarz içeriklere sıkça rastlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendi milli sınırlarını korumak ve etrafındaki komşularını huzura kavuşturmak amacıyla yapmış olduğu bu süreci baltalamaya yönelik, Türk askerinin yalnız bırakıldığına dair söylemi eksik etmeyerek, moral ve motivasyonları zedeleyici bir görüntü çizdiği görülmektedir. Ayrıca tweet üzerindeki başlıklara bakıldığında; hükümeti eleştirerek, muhalif kesimlerden destek toplamaya çalışmak FETÖ/PDY’nin sosyal medyada başvurduğu ana stratejiler arasındadır.

Yukarıda FETÖ/PDY mensubu örgüt üyesi bir kişinin, ağır bir şekilde hakarete varan üslubuyla paylaştığı tweet görülmektedir. Bu tweetinde örgüt mensubunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı, devlet yetkililerini ve Türk Medyasını hedef gösterdiği açık bir şekilde gözükmektedir. Ayrıca ülke içeresindeki gündemin çarpıtıldığına dair bir algı oluşturularak, Türk Milleti’nin algılayabilecek kapasitesini ve Türk Milletinin algısını yok saymaktadır. Baştan sona hakarete varan bir üslupla yazılmış olan bu twitte, hükümete karşı olan muhalif kesimlerin ve radikal grupların dikkatlerini çekmek; çekilen dikkatler üzerinden kendisine taraf toplamak temel esaslar arasında da sayılabilmektedir. Bu analizler doğrultusunda, tweetin geneli inceliğinde; devleti hukuksuz gösteren tweet olduğu söylenmesi yadsınamaz bir gerçekliktir.

Söz konusu tweetlerde örgütün sosyal medya taktiklerinden hedef gösterme ve hedef saptırma taktikleri gözlemlenmektedir. Güncel herhangi bir olay hakkında yapılan paylaşımlarda örgütle ilişkili eski olaylara gönderme yaparak yeniden gündeme getirme durumu da örgütün propagandasını sürdürmek için başvurduğu bir diğer taktiktir.

Söz konusu tweetlerde örgüt üyelerinin sosyal medyada sıkça başvurduğu taktiklerden olan hedef gösterme ve gündemi manipüle etme taktikleri gözlemlenmektedir.

KHK ile kapatılan Samanyolu Televizyonu’nun eski sunucularından olan Ahmet Bozkuş, özellikle YouTube, Patreon ve Twitter gibi platformlardan paylaşımlar yaparak örgüt propagandasını sosyal medya ağları üzerinden sürdürmektedir. Gündemdeki popüler olayları yorumladığı video ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Bozkuş, bu olayda da gündem hakkında yorum getirirken hedef gösterme ve mağduriyet algısı oluşturma yoluna başvurmuştur.

SODİGEM’in şuan üzerinde çalıştığı raporda örgütle ilişkili hesaplar örnekleminde, Twitter hesabında takipçi sayısı en yüksek olan isimlerden biri olarak karşımıza çıkan Emre Uslu; gündemdeki olayları yakından takip ederek örgüt lehine yanlı yorumlarda bulunmaktadır. Uslu, bu olayda da Twitter’da sıkça kullandığı sosyal medya taktiklerinden biri olan örgüt propagandasına hizmet eden yayınlarını RT yaparak yeniden gündeme getirme yoluna başvurmuştur. Devletin hukuksal süreçlerinden geçerek masumluğu kanıtlanan ve beraatine karar verilmiş kişileri hedef göstererek zaman zaman hakarete varan üslubuyla Uslu, Suriye’deki gelişmeler üzerinden Ergenekon’un var olduğuna yönelik bir algı yapılarak devleti hukuksuzlukla suçlamaktadır.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin senatörlerinden Lindsey Graham, Barış Pınarı Harekâtı henüz başlamadan olası harekât durumunda “Türkiye’ye yaptırım uygulanması için elinden geleni yapacağı” yönünde iddialarda bulunmuştur. Harekatın başlamasıyla birlikte Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti senatörlerinin de anlaşmasıyla Lindsey Graham, Türkiye'ye yönelik uygulanacak yaptırımları ile ilgili yasa tasarısını açıklamıştır. Açıklanan yasa tasarısını FETÖ/PDY üyeleri ve örgüte ait yayın organları bu yaptırım ile ilgili haberleri yoğun bir şekilde paylaşmaya başlamışlardır. Ülkede huzursuzluk oluşturmaya yönelik yapılan bu algı operasyonuna, FETÖ/PDY örgütünün yayın organları sosyal medya sayfalarından ve web sitelerinden yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından, Suriye Demokratik Güçleri Basın Sözcüsü Mustafa Bali, Türk askerinin DAEŞ’li cihatçıların tutulduğu el Chirkin cezaevinin yakınındaki bir noktayı vurduğunu iddia etmiştir. Cezaevinin vurulması, Türkiye tarafından tutukluların cezaevinden kaçmasına yardımcı olacak bir kaos çıkarma çabasıdır ifadeleriyle Türkiye’yi zan altında bırakan açıklamalarda bulunmuştur.