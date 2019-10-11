Harekat sonrası elebaşı Murat Karayılan ilk kez konuştu! Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında, teröristbaşı Murat Karayılan ilk kez konuştu. Karayılan, ölümlerin sorumlusunun ABD Başkanı Donald Trump olduğunu söyledi.

Türkiye; Suriye sınırının güvenliğini sağlamak, Fırat'ın doğusunda kalan alanda güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte bölgeyi PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den temizlemeyi hedefliyor. Bu harekatla birlikte PKK'nın yöneticileri de panik yapmış durumda. Bir yandan Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı'yla kan kaybeden örgüt, Suriye'de de yok olmanın eşiğinde. Karayılan">Murat Karayılan Trump'a kızdı PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Karayılan">Murat Karayılan, terör örgütünün basın kuruluşu ANF'ye konuştu. Karayılan, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak; "Öldürülen her YPG'liden Trump sorumludur" dedi.

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