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Harekat sonrası elebaşı Murat Karayılan ilk kez konuştu!

Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında, teröristbaşı Murat Karayılan ilk kez konuştu. Karayılan, ölümlerin sorumlusunun ABD Başkanı Donald Trump olduğunu söyledi.

11 Ekim 2019 Cuma 14:56
Harekat sonrası elebaşı Murat Karayılan ilk kez konuştu!

Türkiye; Suriye sınırının güvenliğini sağlamak, Fırat'ın doğusunda kalan alanda güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte bölgeyi PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den temizlemeyi hedefliyor.

Bu harekatla birlikte PKK'nın yöneticileri de panik yapmış durumda. Bir yandan Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı'yla kan kaybeden örgüt, Suriye'de de yok olmanın eşiğinde.

Karayılan">Murat Karayılan Trump'a kızdı

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Karayılan">Murat Karayılan, terör örgütünün basın kuruluşu ANF'ye konuştu. Karayılan, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak; "Öldürülen her YPG'liden Trump sorumludur" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:56
  1. Ordu
  2. Murat Karayılan
  3. YPG
  4. Donald Trump
  5. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • MısaMısa19 dk önce
    Ulan gebermedin gittin 
  • Vahap Kalyoncu Vahap Kalyoncu 20 dk önce
    Sanırsınki kendi bir melek!!!!.
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ21 dk önce
    Kuduz, uyuz bitli domuzlar meydana çıkmaya başladılar. Cehenneme paketlenen leşlerinden tramp sorumluymuş hahaha, olmadı hehehe. İnşallah en kısa sürede seninde ölü leş olduğunu görürüz, şimdilik canlı leşsin. Bekle biraz olsun içinde birşey varsa MEHMETÇİĞİMİZİN karşısına çıkarsın.
  • SofuoğluSofuoğlu21 dk önce
    "Ya Devlet başa, ya kuzgun leşe"Devlet, DEVLETLİĞİNİN GEREĞİ BU TERÖRİST SEVİCİLERİNİN HAKKINI VERMELİDİR.
  • kalelikaleli21 dk önce
    bu alçaklar terörist dahi olamazlar bu çukur güruh bu pislikler bu bebek katilleri de bulunup itlaf edilmelidir.
  • Vanlı mehmetVanlı mehmet22 dk önce
    Ahmaklar geri zekallır toplulugu hani devlet kurmuştunuzulan size inan serseri topluguna söylüyorum abd kuzey ırakta size tepme atmadımısizler türk askerinin canlı vuruş tahtası olmaya devam edin 
  • Adil düzen Adil düzen 27 dk önce
    .......siz ölen her ypg liden trump sorumluda bizim yitip giden gencecik şehitlerimiz ve vatandaşlarımızdan kim sorumlu lagam faresi sonun yaklaşıyor çıbanbaşı.
  • Ali öterAli öter28 dk önce
    Murat Karayilan serefsizi,siranin sende oldugunu hissetmeye basladin galiba
  • YPGsizYPGsiz30 dk önce
    sende gel, bişey göstercez sana
  • VatandaşVatandaş30 dk önce
    Sıra kendisine geleceğini bildiği için içine sızı düşmüş herhalde.
  • AntiCHPAntiCHP31 dk önce
    Bu adamı öldürmek için hareket yapılmalı. Niye kellesini alamıyoruz

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