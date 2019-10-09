Harekat sonrası Ceylanpınar'a saldırı! Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'de terör örgütünün işgali altında olan bölgelerden Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

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