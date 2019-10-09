Harekat sonrası Ceylanpınar'a saldırı!
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'de terör örgütünün işgali altında olan bölgelerden Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı.09 Ekim 2019 Çarşamba 17:46
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.
Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı.
Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.
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