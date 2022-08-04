Harekat öncesi harekat Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya gündeminde birçok konu başlığının olduğu bu yoğun günlerde diplomasi trafiğine devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta İran'da Astana formatındaki 3'lü zirveye katılan Erdoğan yarın Rusya'nın Soçi şehrine gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 17 günde 2'nci kez yüz yüze görüşecek.

Suriye operasyonu en önemli madde

Görüşmede birçok konunun ele alınması öngörülürken ana gündem maddesinin Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat konusunun öncelikli başlık olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Rusya ile 2019'da imzalanan 10 maddelik anlaşmayı hatırlatacak. Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyecek.

Başlayan tahıl sevkiyatı ve atılacak yeni adımlar

Soçi'deki görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma sonrası oluşturulan tahıl koridoru da ele alınacak.

Sahadaki son duruma mercek tutulacak. İlk geminin yola çıkmasının ardından yeni sevkiyatların da sorun yaşanmadan gerçekleşebilmesi ve uluslararası pazarlara ulaşması adına atılacak adımlar konuşulacak.

Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışı

Rusya-Ukrayna savaşı da iki liderin gündeminde olacak. Erdoğan, savaşın son bulması adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade edecek.

Kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çabaların sürdürüleceğini belirtecek.

Rusya-Türkiye ikili ilişkileri

Görüşmede iki ülke arasındaki gelişmeler de ele aınacak.

Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri değerlendirecek. Enerji ve savunma alanlarındaki mevcut projelerin yanı sıra iş birliği alanlarının daha da genişletilmesine yönelik konular gözden geçirilecek.