Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan P.Uzm. Çvş. Furkan Gök, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Harekat bölgesinden bir acı haber daha geldi.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için taziye mesajı yayınladı.

Akar, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu fadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 22 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Genelkurmay Başkanı Güler'den başsağlığı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pençe- Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.