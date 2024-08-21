Harbi rahatsız bunlar! Güler Sabancı, Ahmet Şık ve Ali Koç bu işin neresinde? İşte şaşırtan detay

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Türkiye'de büyük bir iç karışıklık çıkacağına dair Bloomberg'in yaptığı kehaneti eleştirdi. Güler, Güler Sabancı'nın müfredatı erteleme girişimini ise "muhtıra" olarak nitelendirdi. Ahmet Şık'ın provokasyonlarını eleştirirken, Ali Koç'un Fenerbahçelileri sokağa dökme girişimlerine dikkat çeken Güler, Türkiye'yi hedef alan güç odaklarının yeni bir tertip peşinde olduğunu vurguladı. İşte Turgay Güler'in yazısı:

"Önümüzdeki yıl Türkiye'de büyük bir iç karışıklık yaşanacakmış!

Rusya'da da yaşanacakmış, ABD de!

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Ama ilk sırada Türkiye varmış!

ABD merkezli Bloomberg'in G20 ülkeleri analizinde yer alıyor bu kehanet! Ben kehanet diyeyim siz anlayın. Grafikle anlatmış, ilk sıraya Türkiye'yi koymuş ikinci sıraya Rusya'yı.

Güler Sabancı da Milli Eğitim Bakanı'nı arayıp 'yeni müfredatı bir yıl erteleyin' talimatı vermişti! Ben 'talimat' diyeyim siz isterseniz 'muhtıra' diyebilirsiniz! Sakın 'ne haddine' demeyin ama. Baksanıza 'had' bellemiş kendisine. Zira had bildiren olmamış hanımefendiye!

Güler Hanım müfredatı bir yıl erteletmeyi başarırsa, çıkacak bir iç karışıklık sonrası devrilmesi planlanan iktidarla birlikte müfredatın da tamamen rafa kaldırılacağını mı hesap etmiştir?

Ahmet Şık Gazi Meclis'te en rezil provokasyonunu sergilerken neye aş eriyordu acaba? FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasının bayrak sallayıcısı Ahmet Şık eşzamanlı olarak 'FETÖ'nün gadrine uğradığını' iddia ediyordu. Savcı Selim Kiraz'ın katillerini arkalıyor, bu devletin yıkılması gerektiğini söylüyordu.

Bakıyorsunuz da arşivi böylesine kirli Ahmet Şık'a nerelerden, kimlerden destek yağıyor. Konumuz şiddet değil bu arada. Bu kısmı başka bir zaman değerlendiririz.

'Özgür Özel' in ayağını kim kırdı' diye sormak gerek. Bildiğimiz bir şey yok. Birtakım CHP'lilerin iddiaları var ama belgesi olmadığı için bu sütuna taşımayı düşünmüyorum. Ama az daha Ali Koç'un da ayağı kırılıyordu. Geldi biri arkadan itip düşürdü. Düşürene ev hapsi vermişler. Adam vuranı, kafa göz kıranı da serbest bırakıyorlar bu ülkede.

Neyse!

Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı zenginlerinden Ali Koç kendisini böylesi bir duruma niçin düşürür? Asıl soru bu! Yere düşmesi pek de mühim değil. Şükür yaralanmadı. Ama düştüğü durum içler acısı. Acaba bir güç Ali Koç'u bu tür davranışlar sergilemeye icbar mı ediyor?

Zira kendisi hakkında ortaya atılan iddia vahim!

Fenerbahçelileri sokağa dökmeye çalışıyor!

Ümit Özdağ da benzer bir iş peşinde. O da yabancı karşıtlarını sokağa dökmeye çalışıyor ve her gün yeni bir yalanla çıkıyor sahneye.

Marketçiler ve tüccarlar çetesi zaten boş durmuyor. Sabah akşam fiyat artırıp milletin sabrını zorluyorlar. Onların da amacı geçinemeyen kesimleri sokağa dökmek.

Ahmet Davutoğlu 'bir hamlemizle Türkiye'deki tüm siyasi denklemleri değiştiririz' demişti. Beyimiz Gökçeada'da Bartholomeos'la görüşmüş. Adada eşzamanlı olarak ABD İstanbul Başkonsolosu ve Yunan Büyükelçi de varmış.

Hay aksi! Beyimiz o hamleyi mi pişiriyor dersiniz?

Dönelim en başa. Aynı Bloomberg Türkiye'nin Somali'deki faaliyetlerini gündem yapmış bu kez. Rahatsız olmuşlar.

İsrail'in de ayrı bir rahatsızlığı var!

PKK da Irak ve Suriye'de iyice köşeye sıkıştı. Türkiye'de bir iç karışıklık çıkarıp sonunu getirecek bir büyük operasyonu engellemeye çalışıyor.

Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar çok 'rahatsız' var? Var maalesef.

Demem o ki yeni bir tertip peşinde güç odakları.

Ama bu kez tedbir alalım lütfen!

Lütfen!"