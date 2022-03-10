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Yerel Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı
Yerel

Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı

Haramidere'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolcu indiren metrobüse çarptı. Kazada yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:33:00 -
Haramidere'de metrobüs kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, 12.40 sıralarında Haramidere durağında meydana geldi. Haramidere sanayi mevkiinde karın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan metrobüs, yolcu indiren başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazaya neden olan metrobüsteki 4 yolcu yaralandı. Metrobüs hattında kısa süreli yoğunluk oluşurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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