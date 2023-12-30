  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Haramidere yine köpürdü: Kokudan uyku uyuyamıyoruz
Yerel

Haramidere yine köpürdü: Kokudan uyku uyuyamıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-12-30 07:08:00 -

İstanbul Esenyurt'taki Haramidere hem köpürüyor hem de çevreye kötü koku yayıyor. Fabrika atıklarının karıştığı dere tehlike saçıyor. Çevre sakinleriyse tedirgin.

Son dönemde köpürmesiyle ve çevreye yaydığı pis kokuyla gündemde olan Haramidere'de manzara yine aynı. Dere köpürmeye devam ediyor. Bununla ilgili yapılan çalışmada bölgedeki 2 fabrikanın arıtma tesisi olmadığı ve bu nedenle atık suları arıtılmadan dereye deşarj ettiği belirlendi. Dere çevresinde bulunan ve arıtma tesisi olmayan 2 fabrikaya para cezası kesildi. Fabrikaların kapatılması için de süreç başlatıldı.

Derenin çevresindeki bina sakinleri ise dereden yayılan pis kokudan rahatsız. "Kokudan uyku uyuyamıyoruz" diyorlar.

"Alçak, arsız, PKK'lının çorabı gibi iğrenç koku yayan pis politikacı! Senin de sonun hüsran olacak"
“Alçak, arsız, PKK'lının çorabı gibi iğrenç koku yayan pis politikacı! Senin de sonun hüsran olacak"

Siyaset

“Alçak, arsız, PKK'lının çorabı gibi iğrenç koku yayan pis politikacı! Senin de sonun hüsran olacak"


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Topuk çatlaklarına 1 gecede elveda: yarım limon fırtınası! Herkes satın alacak! Bu karışım kökünden bitiriyor!
Topuk çatlaklarına 1 gecede elveda: yarım limon fırtınası! Herkes satın alacak! Bu karışım kökünden bitiriyor!

Kadın - Aile

Topuk çatlaklarına 1 gecede elveda: yarım limon fırtınası! Herkes satın alacak! Bu karışım kökünden bitiriyor!

Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti
Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti

Gündem

Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti

Biberiye yağı nasıl yapılır? kokusu parfüm gibi boşaltıldı! Süper besin öyle bir faydası var ki, paranızı çöpe atmayın
Biberiye yağı nasıl yapılır? kokusu parfüm gibi boşaltıldı! Süper besin öyle bir faydası var ki, paranızı çöpe atmayın

Kadın - Aile

Biberiye yağı nasıl yapılır? kokusu parfüm gibi boşaltıldı! Süper besin öyle bir faydası var ki, paranızı çöpe atmayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23