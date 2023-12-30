Haramidere yine köpürdü: Kokudan uyku uyuyamıyoruz

Son dönemde köpürmesiyle ve çevreye yaydığı pis kokuyla gündemde olan Haramidere'de manzara yine aynı. Dere köpürmeye devam ediyor. Bununla ilgili yapılan çalışmada bölgedeki 2 fabrikanın arıtma tesisi olmadığı ve bu nedenle atık suları arıtılmadan dereye deşarj ettiği belirlendi. Dere çevresinde bulunan ve arıtma tesisi olmayan 2 fabrikaya para cezası kesildi. Fabrikaların kapatılması için de süreç başlatıldı.

Derenin çevresindeki bina sakinleri ise dereden yayılan pis kokudan rahatsız. "Kokudan uyku uyuyamıyoruz" diyorlar.

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