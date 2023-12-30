Haramidere yine köpürdü: Kokudan uyku uyuyamıyoruz
İstanbul Esenyurt'taki Haramidere hem köpürüyor hem de çevreye kötü koku yayıyor. Fabrika atıklarının karıştığı dere tehlike saçıyor. Çevre sakinleriyse tedirgin.
Son dönemde köpürmesiyle ve çevreye yaydığı pis kokuyla gündemde olan Haramidere'de manzara yine aynı. Dere köpürmeye devam ediyor. Bununla ilgili yapılan çalışmada bölgedeki 2 fabrikanın arıtma tesisi olmadığı ve bu nedenle atık suları arıtılmadan dereye deşarj ettiği belirlendi. Dere çevresinde bulunan ve arıtma tesisi olmayan 2 fabrikaya para cezası kesildi. Fabrikaların kapatılması için de süreç başlatıldı.
Derenin çevresindeki bina sakinleri ise dereden yayılan pis kokudan rahatsız. "Kokudan uyku uyuyamıyoruz" diyorlar.
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