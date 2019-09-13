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Harakani Havalimanı’ndan 39 bin 774 yolcu uçtu

Ağustos ayında Kars Harakani Havalimanı’nda 39 bin 774 yolcuya hizmet verildi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:16
Harakani Havalimanı’ndan 39 bin 774 yolcu uçtu

Ağustos ayında Kars Harakani Havalimanı’nda 39 bin 774 yolcuya hizmet verildi.


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ağustos ayında Kars Harakani Havalimanı iç hat yolcu trafiği 39 bin 774, toplam yolcu trafiği ise 39 bin 774 oldu.


2019 yılı Ağustos ayında Kars Harakani Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 254, toplam uçak trafiği 254 olarak gerçekleşti.


2019 yılı Ağustos ayında Kars Harakani Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 423 ton oldu.


Kars Harakani Havalimanı 2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 352 bin 145, uçak trafiği 2 bin 432, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 285 ton olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:16
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