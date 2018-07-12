Hapşırmanın faydaları nelerdir?

Hapşırık üzerine son zamanlarda bilim adamlarının yaptığı araştırmalar bulunmaktadır. Kimi hapşırıklar toz veya gıdıklanmayla olsa bile kimileri ise güneş veya ışık yoluyla da oluşabilmektedir.

İşte bu şekilde güneş yoluyla oluşan hapşırıklar ardı ardına olabilir ve bu tip olanların genetik bir rahatsızlık ve ışığa karşı hassaslık olduğu tezi tartışılmaktadır.

Diğer türlü olan hapşırıkların oluşma sebebi ise genellikle tozlardan ötürüdür.

Vücudumuzda ağız burun ve boğaz, tozları karşılayan tüy yapılı ilk organlardır. Bu sebeple hapşırığın faydaları arasında bu organlar büyük önem taşımaktadır.

Hapşırmak basınca sebep olur ve bundan dolayı, burun akması yahut göz yaşarmaları görülür. Bu sayede toz gibi yabancı maddeler vücuttan atılabilir.

Ayrıca hapşırmak kan damarlarını genişletir. Böylelikle kalbe ve beyne normalden çok daha fazla kan kısa süre içinde ulaşır. Kanın bu şekilde ani çıkışı vücutta rahatlama hissi uyandırır.

Yüksek basınç sayesinde, burun ve göz kanalları açılır. Ardından çekilecek hava, vücuda alınan taze hava olarak nitelendirilir.

Ayrıca hapşırmak, akciğerlerdeki havanın hemen hemen yüzde doksan yedisinin dışarı atılmasını sağladığından dolayı, akciğerleri temizler.

Hapşırmak milisaniyelik bile olsa kalbin çalışmasını durdurmaktadır. Bu olay da bilim adamları tarafından, kalbin dinlenmesi için ihtiyacı olan süre olarak tespit edilmiştir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.