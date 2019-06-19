Hapse girmek için muzla banka soydu

İngiltere'de evinden atılan ve hapse girebilmek için silah süsü verdiği muzla banka soyan bir adam 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesininhaberine göre, Laurence James Vonderdell adlı adam, 25 Mart'ta Bournmouth kentindeki Barclays Bank'ın bir şubesine girerek görevliye bir poşete sardığı muzu doğrulttu ve, "Bu bir soygundur" dedi. Banka görevlisi, Vonderdell'e 1200 sterlin (Yaklaşık 8,800 lira) verdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Mahkeme kayıtlarında belirtildiğine göre soygundan sonra sokakta bir polis memurunun yanına giden Vonderdell, "Silahla banka soydum. Tutuklanmak istiyorum." dedi.

"Başımı sokabilecek bir yer bulmak için bunu yaptım"

Polis memuru Vonderdell'e karakola gitmesini tavsiye etti. Yürüyerek yaklaşık üç kilometre mesafedeki karakola giden Vonderdell, parayı eksiksiz olarak polise teslim etti, "Amacım kimseyi incitmek değildi. Sadece başımı sokabilecek bir yer bulmak için bunu yaptım." dedi.

Vonderdell, soygun ve 'sahte silah' bulundurmaktan suçlu bulundu.