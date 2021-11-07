Hannover Başkonsolosluğu sekreter alacak
T.C. Hannover Başkonsolosluğunda münhal bulunan Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla Türk uyrukluğu personel alınacak. Sınav, Hannover / Almanya’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 7 Kasım 2021 Pazar TSİ 10.00 ile 22 Kasım 2021 Pazartesi TSİ 23.59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.
SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: T.C. Hannover Başkonsolosluğu, An der Christuskirche 3, 30167 Hannover
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Hannover Başkonsolosluğu, An der Christuskirche 3, 30167 Hannover
Tel: 0511 76 86 538
Faks: 0511 177 00
E-mail:[email protected]
SINAV:
Sınava girerken pasaport veya kimlik kartının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 7 Aralık 2021, Salı günü, saat 14.00’da, T.C. Hannover Başkonsolosluğunda yapılacaktır.
Yazılı Sınav Konuları:
Türkçeden Almancaya çeviri (1 saat)
Almancadan Türkçeye çeviri (1 saat)
Türkçe kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 saat)
b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 16 Aralık 2021, Perşembe günü, saat 10.00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayarda yazı sınavı
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