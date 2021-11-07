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Ekonomi Hannover Başkonsolosluğu sekreter alacak
Ekonomi

Hannover Başkonsolosluğu sekreter alacak

T.C. Hannover Başkonsolosluğunda münhal bulunan Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla Türk uyrukluğu personel alınacak. Sınav, Hannover / Almanya’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 13:35:00 -
Hannover Başkonsolosluğu sekreter alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 7 Kasım 2021 Pazar TSİ 10.00 ile 22 Kasım 2021 Pazartesi TSİ 23.59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Hannover Başkonsolosluğu, An der Christuskirche 3, 30167 Hannover  

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Hannover Başkonsolosluğu, An der Christuskirche 3, 30167 Hannover

Tel: 0511 76 86 538

Faks: 0511 177 00

E-mail:[email protected]

 SINAV:

Sınava girerken pasaport veya kimlik kartının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 7 Aralık 2021, Salı günü, saat 14.00’da, T.C. Hannover Başkonsolosluğunda yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Türkçeden Almancaya çeviri (1 saat)

Almancadan Türkçeye çeviri (1 saat)

Türkçe kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:  Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 16 Aralık 2021, Perşembe günü, saat 10.00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayarda yazı sınavı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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