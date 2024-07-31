Haniye’nin gelini gözyaşlarını tutamadı! Alllah’ın izniyle buluşmamız cennette olacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu şehit edildi. Hamas, Haniye'nin İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. İsmail Haniye’nin gelini, şehadet haberinin ardından yaptığı açıklamada, “Kadere ve ilahi kadere razı olan kalplerimizle, övülmeye ihtiyacı olmayan bir adamın şehadetine başsağlığı dileriz.

Bir baba gibiydi, gözümüzün nuruydu.” sözleriyle babasına veda etti. Haniye’nin büyük bir komutan olduğunu belirten Haniye'nin gelini, “Haniye saf kanlara katıldı. O büyük bir komutan ve kahramandı. Allah'ın rızası dışında hiçbir şeyi ifade etmiyoruz. Allah bu musibette sabır göstermemizi nasip etsin. Bu dünya fanidir ve Allah'ın izniyle buluşmamız cennette olacaktır. Elveda milletin lideri.” ifadelerini kullandı.