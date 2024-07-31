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Dünya Haniye suikastına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı!
Dünya

Haniye suikastına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 11:25:00 -
Haniye suikastına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast ile ilgili İran basınında yeni iddialar ortaya çıktı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast ile ilgili İran basınında yeni iddialar ortaya çıktı.

İran Haber Ajansı'nın haberine göre Haniye, Tahran'da savaş gazileriyle kaldığı özel bir tesiste yerel saatle 02.00 sıralarında şehit düştü.

İran medyası, Hamas liderinin başkent Tahran'ın kuzeyinde kaldığı eve isabet eden "havadan güdümlü füze" sonucu öldürüldüğünü bildiriyor.

FÜZE İRAN DIŞINDAN FIRLATILDI İDDİASI

Lübnan haber sitesi El Mayadin, İranlı bir kaynağa dayanarak Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürmek için kullanılan füzenin İran dışından fırlatıldığını iddia etti.

Kaynak, füzenin ülke içinden atılmadığını ileri sürüyor. Bu durum İran makamları tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.
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HANİYE SUİKASTİ

Haniye yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran ve Hamas hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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