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Yerel Haniye için Yozgat ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı
Yerel

Haniye için Yozgat ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 15:13:00 -
Haniye için Yozgat ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Yozgat ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Yozgat ve Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Haniye için Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.

Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.

Kayseri

Kayseri'de Heniyye için camilerden sela okundu.

Hunat Camii'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.
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Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Editör: Daily Ummah

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