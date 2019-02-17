“Hanımlar, beyler... 180 TL’ye oy satın alınır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuştu.

180 TL'ye oy satın almaya çalıştı

CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 lira olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"AK Parti'li, MHP'li belediyelerde çalışan işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sen 2 bin 20 lira değil 2 bin 200 lira almak istiyorsan, iş güvencesi istiyorsan bu seçimlerde endişeye kapılmadan CHP'li adaylara oy vereceksin. Seni 2 bin 20 liraya mahkum eden anlayışa izin vermeyeceksin. Bize 'bunu yapamazsınız' diyorlardı. İşçi kardeşim eğer en az 2 bin 200 lira almak istiyorsan, 1 Ocak'tan 1 Nisan'a kadar aradaki farkı da almak istiyorsan CHP'li belediye gideceksin oyunu vereceksin. CHP'li belediyeler sosyal adaleti sağlayan belediyelerdir."