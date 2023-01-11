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Gündem Hani yargı Erdoğan’ın iki dudağı arasındaydı! Mehmetçik düşmanı Şebnem Korur Fincancı salıverildi
Gündem

Hani yargı Erdoğan’ın iki dudağı arasındaydı! Mehmetçik düşmanı Şebnem Korur Fincancı salıverildi

Türk milletinin gözbebeği Mehmetçik'e 'kimyasal silah' iftirası atan terör sevici skandal bir şekilde Şebnem Korur Fincancı salıverildi. Tepki çeken rezil kararla ilgili "Hani yargı Erdoğan’ın iki dudağı arasındaydı!" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 20:23:00 -
Hani yargı Erdoğan’ın iki dudağı arasındaydı! Mehmetçik düşmanı Şebnem Korur Fincancı salıverildi

 yeniakit.com.tr 

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) terör sevici Başkanı Şebnem Korur Fincancı skandal bir şekilde salıverildi.

Türk milletinin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) 'kimyasal silah' iftirasıyla hedef alan terör sevici 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fincancı, tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak skandal bir şekilde tahliye edildi.

"Hani yargı Erdoğan’ın iki dudağı arasındaydı!"

Tepki çeken rezil karar sonrası "Hani yargı Erdoğan’ın iki dudağı arasındaydı!" yorumları yapıldı.

Vatandaşı adeta sürüm sürüm süründüren sözde Adalet'in skandal kararı sonrası adeta şımaran terör sevici Fincancı, "Savaşlara karşı olacağız. Her türden silahın önlenebilmesi, kullanımının yasaklanabilmesi, ortadan kaldırılması için de elimizden geleni yapacağız. Biz mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

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