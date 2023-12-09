Hani siz sorgulayan aydın kesimdiniz Uğur Dündar? İzmir’de hizmet yok ama oy veriyoruz

Genel seçimlerin ardından muhalefetin aldığı ağır yenilgi sebebiyle değişime giden CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel değişimcilerin adayı olarak koltuğa oturdu.

CHP, yeni yönetimiyle seçimlere hazırlığını sürdürürken 'CHP'nin kalesi' olarak adlandırılan İzmir'de ise AK Parti adayı ile CHP adayının yarışı başı çekecek.

İzmir'deki belediyecilik anlayışını eleştirdi

İzmir'de yıllardır süren CHP yönetimi ise şehrin çoğu sorununa çözüm bulamadığı için muhalifler tarafından da zaman zaman eleştiriliyor.

Sözcü TV'de konuşan gazeteci Uğur Dündar da İzmir'in belediyeciliğini eleştirdi. Dündar özellikle İzmir'in arka semtlerinin ihmal edildiğini belirtti.

"İzmir, belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir"

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Dündar şu ifadeleri kullandı:

"İzmir, Cumhuriyetin kalesi olan bir kent. Maalesef belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir. Sahili, kıyı şeridini, Alsancak'ı, Konak'ı çıkardığınız zaman arka semtleri çok ihmal edilmiş. Bugün genç bir belediye başkanı tümden kentsel değişime başlasa belki yaşamı boyunca belediye başkanı seçilmiş olsa dahi bitiremeyeceği kadar ağır bir tablo söz konusu."