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Dünya Hani siz düşmandınız? 5 bin DAEŞ'li terörist, terör örgütü YPG'ye katıldı
Dünya

Hani siz düşmandınız? 5 bin DAEŞ'li terörist, terör örgütü YPG'ye katıldı

2018'den bu yana 5 bine yakın eski terör örgütü DAEŞ mensubunun terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen terör örgütü YPG saflarına katıldığı ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 23:59:00 -
Hani siz düşmandınız? 5 bin DAEŞ'li terörist, terör örgütü YPG'ye katıldı

Suriye'nin doğusunda çıkar ilişkileri ve aşiret bağları nedeniyle binlerce eski DAEŞ'li teröristin terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu "Suriye Demokratik Güçleri"ne (SDG) katıldığı ifade ediliyor.

Suriye Aşiretler Meclisi Sözcüsü Mudar Hammad Esad, 2018 yılından bu yana yaklaşık 5 bin eski DAEŞ mensubunun SDG saflarına katıldığını belirtti.

Esad, 2018'de terör örgütü DAEŞ'in yenildiğinin ortaya çıkması, 2019'da ise alan hakimiyetinin sona ermesiyle örgüt mensuplarının hayal kırıklığına uğraması, SDG'nin maddi vaatleri ve DAEŞ'i destekleyen bazı aşiretlerin aldığı kararla 5 bin DAEŞ mensubunun şu an terör örgütü YPG saflarında olduğunu ifade etti.

Terör örgütü YPG'ye katılan eski DAEŞ mensuplarının örgüte, DAEŞ ile savaşta kritik istihbari bilgiler vermiş olabileceği de değerlendiriliyor.

Suriye'nin doğusunda alan hakimiyeti 2019'da sona eren DAEŞ halen YPG ve Esed rejimine karşı gerilla taktiğini temel alan saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Kaynak: Mepa News

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