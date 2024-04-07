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Siyaset Hani robotlar vardır çizginin dışına asla çıkmaz! “Önce ahlak” diyenin yanındaki adam kim?
Siyaset

Hani robotlar vardır çizginin dışına asla çıkmaz! “Önce ahlak” diyenin yanındaki adam kim?

Yeniakit Publisher
2024-04-07 10:54:00 -
Hani robotlar vardır çizginin dışına asla çıkmaz! "Önce ahlak" diyenin yanındaki adam kim?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "“Önce ahlak” diyenin yanındaki adam kim?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sözcü gazetesinden, yakın süreç içinde birkaç başlık aktarayım..

“Devlet ilkokulunda bunu da yaptılar: Okulda namaz”

“Tertemiz alnını Arap’a öptürttü”

“Dindar nesil için dindar öğretmen atadılar! Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde sonunda bunu da gördük” (Feraceli öğretmen manşet)
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“Atatürk Havalimanı bir daha açılmasın diye piste cami yapıyorlar”

“İçkiyi üreten, satan ve servis eden lanetliymiş”

Daha onlarca, yüzlerce manşet aktaralım.

Kafa, bu kafa..

Dindara mesafeli, hatta dindara düşman bir kafa..

Bu sözcü gazetesinin televizyonuna Yeniden Refah partili isimler artık abone oldular..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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