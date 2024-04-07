Hani robotlar vardır çizginin dışına asla çıkmaz! “Önce ahlak” diyenin yanındaki adam kim?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sözcü gazetesinden, yakın süreç içinde birkaç başlık aktarayım..

“Devlet ilkokulunda bunu da yaptılar: Okulda namaz”

“Tertemiz alnını Arap’a öptürttü”

“Dindar nesil için dindar öğretmen atadılar! Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde sonunda bunu da gördük” (Feraceli öğretmen manşet)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YÖK Başkanı’nın Anayasa’yı çiğneyip türbana kapıyı aralamasına CHP tepkili: Yakında ünversitelere türbansız girilmeyecek”

“İktidar, 10 yaşındaki çocukları okulda türbana soktu: Hedef 2023 Bunlar bu gidişler doğmamış çocuğa bile türban takacak!” (Anne karnındaki bebeğe görselde türban takılmış manşet)

“Atatürk Havalimanı bir daha açılmasın diye piste cami yapıyorlar”

“İçkiyi üreten, satan ve servis eden lanetliymiş”

Daha onlarca, yüzlerce manşet aktaralım.

Kafa, bu kafa..

Dindara mesafeli, hatta dindara düşman bir kafa..

Bu sözcü gazetesinin televizyonuna Yeniden Refah partili isimler artık abone oldular..

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