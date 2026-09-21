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Talep patlaması yaşanıyor: Kilosu 600 TL'ye kadar çıktı!

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Talep patlaması yaşanıyor: Kilosu 600 TL'ye kadar çıktı!

Malatya'da hasadı devam eden üzümlere olan talep yüksek olunca kilosu 600 TL'ye kadar çıktı.

#1
Foto - Talep patlaması yaşanıyor: Kilosu 600 TL'ye kadar çıktı!

Hekimhan'ın Yeşilpınar Mahallesi'nde uzun yıllardır bağcılıkla uğraşan üreticiler, sezonun rekoltesinden ve ürünlere yönelik ilgiden memnun kaldı. Geçen yıl zirai don nedeniyle düşük seviyede kalan rekoltenin aksine bu sezon hem verimin hem de kalitenin yüksek olduğu belirtildi. Üreticiler, yetiştirdikleri üzümlerin kısa sürede tükendiğini ifade etti.

#2
Foto - Talep patlaması yaşanıyor: Kilosu 600 TL'ye kadar çıktı!

ÜRETİCİLERİN ELİNDE ÜZÜM KALMADI Yeşilpınar Mahallesi'nde yaklaşık 120-150 dönümlük alanda üzüm üretimi yapan Osman Yiğit, 15-20 yıldır bağcılıkla severek uğraştıklarını söyledi.

#3
Foto - Talep patlaması yaşanıyor: Kilosu 600 TL'ye kadar çıktı!

Yiğit, bu sezon elde ettikleri verimin oldukça iyi olduğunu belirterek, "Bu sene üzümlerimiz maşallah çok güzel verimdeydi. Kurutmalık üzümlerimizi 600 liradan, yaş üzümleri de 100 TL'den verdik. Şu an elimizde ürün kalmadı. Geçen sene zirai dondan dolayı bağımızda üzüm azdı, bu yıl rekolte yüksekti, talep de çok fazlaydı. Bu sezon üzüm, üreticinin yüzünü güldürdü" dedi.

#4
Foto - Talep patlaması yaşanıyor: Kilosu 600 TL'ye kadar çıktı!

TANEBİ VE SİYAH KURUTMALIK ÜZÜME YOĞUN TALEP Bölgede farklı üzüm çeşitlerinin yetiştirildiğini aktaran Yiğit, yöreye özgü ürünler arasında Kureyş, Şam, tanebi, banas kurusu ve köhnü çeşitlerinin bulunduğunu söyledi. Bu sezon özellikle tanebi ve siyah kurutmalık üzüme yoğun ilgi gösterildiğini belirten Yiğit, ürünleri değerinde satabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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