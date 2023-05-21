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Sosyal Medya Hani CHP'liler alınmayacaktı? Kılıçdaroğlu Babala TV'de alkışlarla stüdyoya girdi!
Sosyal Medya

Hani CHP'liler alınmayacaktı? Kılıçdaroğlu Babala TV'de alkışlarla stüdyoya girdi!

Yeniakit Publisher
2023-05-21 23:44:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "tarafsızlık yayıncılık" diye pazarlanan Babala TV yayınına katıldı.

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, salona hiçbir CHP'linin alınmayacağını, Kılıçdaroğlu'na AK Partililerin soru soracağını iddia etmişti.

Babala'nın tarafsızlık safsatası yeniden çöktü.

Kemal Kılıçdaroğlu yayının gerçekleşeceği stüdyoya alkışlar eşliğinde girdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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