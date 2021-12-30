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Gündem Hani canlı yayın! DİAYDER'liler hangi sınavla işe alındı?
Gündem

Hani canlı yayın! DİAYDER'liler hangi sınavla işe alındı?

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'nun “İşe alımları da, ihaleleri de, canlı olarak yayınlayacağız” sözlerini hatırlatarak, "PKK yandaşlığı ile ünlü DİAYDER’lileri hangi sınav ile belediyeye aldığını merak ediyorum.." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 11:12:00 -
Hani canlı yayın! DİAYDER'liler hangi sınavla işe alındı?

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında günlerdir medyada yer alan PKK'lı teröristlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığı iddialarıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan net bir açıklama beklediğini söyledi.

İmamoğlu'nun seçim öncesi dediği “İşe alımları da, ihaleleri de, canlı olarak yayınlayacağız” sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, "Ben, sınavları şeffaf yapacağını ilan eden Ekrem İmamoğlu’nun, PKK yandaşlığı ile ünlü DİAYDER’lileri hangi sınav ile belediyeye aldığını merak ediyorum.." dedi.

İşte o yazı;

Samimi olarak, dürüstçe soruyorum..

İki gündür manşetimizde yer alan, PKK yandaşlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda göreve başlaması ile ilgili olarak, Ekrem İmamoğlu’ndan net bir açıklama bekliyorum..

Seçim öncesinde demişti ya..

“İşe alımları da, ihaleleri de, canlı olarak yayınlayacağız” diye..

Günlük tartışma konusu olan, “PKK’lılar belediyede işe alındı” noktasını, haberimizde görüyorsunuz zaten..

Ben, sınavları şeffaf yapacağını ilan eden Ekrem İmamoğlu’nun, PKK yandaşlığı ile ünlü DİAYDER’lileri hangi sınav ile belediyeye aldığını merak ediyorum..


Hangi yazılı ve hangi sözlü sınav ile?

Diyorsa ki, “Bizim usûlümüzde, sözlü sınav yok” diye..

Buyursun açıklasın, DİAYDER’liler, hangi yazılı sınav ile işe başlatıldılar..

Yoksa..

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