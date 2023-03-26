Hani Balyoz kumpastı?

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Ülkeyi yıllarca karanlığa boğan azgın azınlığı ‘kumpas’, fonlu medyası ve kalemşorlarının ise ‘sahte’ dediği, hükümetin devrilmesi için yapılan hazırlıkların bulunduğu Balyoz Harekât Planı ile ilgili gerçekler, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından deşifre edildi. Mahkeme, 28 Şubat darbecisi Çetin Doğan’ın aralarında bulunduğu sanıkların suç işleme amacıyla bir araya geldikleri ve bu darbe planı ile darbecilere ait ses kayıtlarının gerçek olduğunu kabul etti.

Balyoz planı gerçek

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2021 tarihli, 3893 karar sayılı Balyoz davasın da 7 kişi için verilen beraat kararını bozmasının ardından, aralarında 28 Şubat Davası’ndan hükümlü bulunan (rütbeleri sökülen) eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın da olduğu 6 kişinin yargılandığı davada karar açıklanmıştı. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, mahkeme heyeti sanıklar hakkında ‘suç için anlaşmak’tan emekli Orgeneral Çetin Doğan’a 6 yıl 8 ay, emekli Tümgeneral Behzat Balta’ya 5 yıl 10 ay, emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol’a 5 yıl 5 ay, emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı’ya 5 yıl 5 ay, emekli Kurmay Albay Erdal Akyazan’a 5 yıl, emekli Kurmay Albay Emin Küçükkılıç’a 5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Fonlu medyanın “Balyoz hortladı”, “Balyoz kumpası sürüyor”, şeklindeki algı operasyonlarının aksine, Mahkemenin gerekçesinde kumpas denilen delillerin gerçek olduğuna hükmetti.

Kumpas iddiası boşa düştü

Önceki gün görülen davanın karar duruşmasında “Sanıklar Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç tarafından da varlığı kabul edilen, meskur seminer çalışmasında, yine sanıklar tarafından gerçekleştirildiği kabul edilen ses kayıtları, özellikle somut yer ve kişiler belirtilmek suretiyle, MİLLİ MÜTABAKAT HÜKÜMETİ KURULMASI, yönetimin devralınması, iktidar partisine mensup belediye başkanları, siyasetçiler ve bir kısım yöneticilerin, bu çerçevede toplanıp gözaltına alınarak tutuklanacağına yönelik konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeler dikkate alındığında sanıkların fikir birliği içerisinde iştirak halinde” vukuu bulduğu kaydedildi. Çetin Doğan’a subut bulan eylemine uyan 5237 sayılı kanun 316/1. fıkrası uyarınca 8 yıl hapis cezası verilmesine ve lehte olan hükümlerin uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme, yine sanıklardan Metin Yavuz Yaçın’ın da, cezalandırılması talep olunsada, yargılama esnasında ölmesi sebebiyle hakindeki davanın düşürülmesine hükmetti.

7 kişi hakkında beraat kararı bozulmuştu

Anayasa Mahkemesi’nin ‘Hak ihlali’ kararı vermesinin ardından yeniden görülen Balyoz kumpasında 237 kişi beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı verilen beraat kararına 7 kişi yönünden itiraz etmişti.

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Başsavcılığın itirazında Çetin Doğan’ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğunu, diğer 6 kişinin konuşmalarının da içerik itibariyle sanık Doğan’ın konuşmasıyla benzer içerikte olduğu iddia edildi. İtiraz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 kişi hakkındaki beraat kararını bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay bozma gerekçesi olarak ise eylemlerin ‘Teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceğini’ gösterdi.

Yargıtay: Suç için anlaşma

Seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeleri dikkate alan Yargıtay, sanıkların fikir birliği içerisinde gerçekleşen eylemlerinin “Suç için anlaşma” suçunu oluşturduğuna kanaat getirmişti.