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Siyaset Hani Anadolu’yu ayağa kaldırıyordun! Davutoğlu’nu izleyen kişi sayısına dikkat!
Siyaset

Hani Anadolu’yu ayağa kaldırıyordun! Davutoğlu’nu izleyen kişi sayısına dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-02-07 16:01:00 -
Hani Anadolu’yu ayağa kaldırıyordun! Davutoğlu’nu izleyen kişi sayısına dikkat!

Ak Parti genel başkanı iken aldığı yüzde 49’luk oyu kendi oyuymuş gibi gören ve parti kurduktan sonra “Hani Arakanlılara ‘Selamun Aleyküm’ demiştim ya ve binlerce Arakanlı ‘Aleyküm Selam’ demişti ya, Anadolu’ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz” diyerek kendini dev aynasında gören Davutoğlu açtığı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

Ak Parti genel başkanı iken aldığı yüzde 49’luk oyu kendi oyuymuş gibi gören ve parti kurduktan sonra “Hani Arakanlılara ‘Selamun Aleyküm’ demiştim ya ve binlerce Arakanlı ‘Aleyküm Selam’ demişti ya, Anadolu’ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz” diyerek kendini dev aynasında gören Davutoğlu açtığı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun YouTube yayınını yalnızca 5 kişinin izlediği görülürken, sosyal medya kullanıcıları "10 vekilden hangileri izlemedi?" yorumunda bulundu.

2019'da Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlere hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

YALNIZCA 5 KİŞİ İZLEDİ

6 Şubat depremleri için YouTube hesabından bir canlı yayın açan Davutoğlu'nun yayınını anlık olarak yalnızca beş kişi takip etti.

TOPLAMDA 447 GÖRÜNTÜLENME ALDI

"6 Şubat büyük felaketinin birinci yılına dair açıklamamız" başlıklı video toplamda 447 görüntülenme aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"10 VEKİLDEN HANGİLERİ İZLEMEDİ?"

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlık sonucunda 10 milletvekili çıkaran Davutoğlu'nun videosunun yalnızca beş kişi tarafından takip edilmesi "10 vekilden hangileri izlemedi?" sorusunu doğurdu.

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