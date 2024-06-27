Hani ailenin en büyüğü İnan Kıraç reddetmişti! Kıraç ailesinin taziye ilanında dikkat çeken detay

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İnan – İpek Kıraç arasındaki miras kavgasında, kafalarda soru işaretlerine neden olan bir gelişme yaşandı. Dün hayatını kaybeden iş adamı Can Kıraç için gazetelere taziye ilanı verildi. İlanda imzası olan aile fertlerinin ismi taziye mesajında yer aldı.

Burada İpek Kıraç’ın isminin olması dikkatlerden kaçmadı. Zira İnan Kıraç, evlatlığı İpek Kıraç’a miras reddi ve evlatlık işlemlerinin sonlandırılması için dava açmıştı.

İlanda İpek Kıraç’ın isminin yer alması, “Hani ailenin en büyüğü İnan Kıraç reddetmişti?” sorusunu akıllara getirdi.

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Kıraçlar arasındaki miras kavgası

İnan Kıraç, Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile evlendi, ikili İpek Kıraç’ı evlat edindi. Uzun yıllar yatalak olan Suna Kıraç 2020’de vefat edince, ailede miras kavgası başladı.

İnan Kıraç, Suna Kıraç’a dava açarak, evlatlık ilişkisinin bitirilmesini ve mirastan muaf tutulmasını istedi. Bu nedenle evlatlık kızına dava açtı.

Davanın sınırları Türkiye’yi aştı, Paris’te İpek Kıraç hakkında üvey babası suç duyurusunda bulundu, Fransa makamları olaya müdahil oldu.

Davanın ardından, “Hem şaşırdım hem de üzüldüm” açıklaması yapan İpek Kıraç, “Ailem tarafından belirli değerler ve ilkeler etrafında büyütüldüm. Hal böyleyken, babamın son yıllarda bu ilkelere aykırı attığı adımlar, içerisinde anıldığı çevreler ve konular, kendisine, kurumlarımıza ve ailemize zarar veren kararlar ne yazık ki beni hem şaşırtmakta hem de üzmektedir” ifadelerini kullandı.

İnan Kıraç cephesi ise sessiz kalmayı tercih etti.