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Dünya

Hani ABD'de özgürlük vardı Temsilciler Meclisi görevinden alındı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde görevli olan Somali asıllı Amerikalı Ilhan Omar’ın görevinden alınması olayı ile çalkalanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 07:11:00 -
Hani ABD'de özgürlük vardı Temsilciler Meclisi görevinden alındı

İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi fikir ve açıklamalarıyla ABD siyasetinde tepkilerin hedefi olan Omar, Dış İlişkiler Komitesi’ndeki görevinden azledildi.

Geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylama sonucu Omar, Mecis Başkanı Kevin McCarthy tarafından Meclis Dış İlişkiler Komitesi’nden ihraç edilmişti.

Söz konusu ihraçtan sonra olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Omar, “Bu üyelerin birçoğu, bir Müslümanın, mültecinin, Afrikalının Dışişleri’nde görev yapma fırsatına sahip olmalarına inanmıyor” dedi.

Bununla birlikte İsrail karşıtı yorumlar yaptığı nedeniyle de büyük eleştirilere maruz kalan Omar, CNN’in “State of the Union” programında konuştu. Omar, “İnsanlar yorumlarımı Yahudi cemaatine karşı bir kinim varmış gibi gösteriyor. Bunları söylediğimi ima etmek çok yanlış” diye konuştu.

Omar, CNN’deki bir konuşmasında İsrail’in dünyayı hipnotize ettiğini, apartheid rejimi olduğunu ve ABD ile İsrail’i Hamas ve Taliban’a benzetmişti.

Omar, sunucunun kendisine bu sözleri hatırlatması üzerine “Evet o zamanlar bu kelimeleri kullanmış olabilirim” dedi.

Bununla birlikte ABD Senatosu Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi Başkanı Bernie Sanders, Ilhan Omar’ın uğradığı baskılar sonucu Demokratlara yardım çağrısında bulundu.

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