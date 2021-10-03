Hangisi yalan söylüyor? Ali Koç'tan CHP'li vekile sert cevap!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, şehir içlerinde yer alan statlara karşı Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı örnek göstererek şehir içlerinde stat olmaması gerektiğini ifade eden CHP'li Torun, bunun ilkellik olduğunu savundu.

Fenerbahçe Spor Kulübüne ait olan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun yıkılarak şehir dışına taşınması gerektiğini söyleyen Torun, gelen büyük tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Tuba Torun, "Şehrin tam ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi bir kentte hiç olmaz. Kadıköy derseniz daha da fena olmaz. Haftaiçi perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe’den yanıt geldi

Fenerbahçe, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'un stadyum yorumuna yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Dün itibariyle sosyal medyada yer bulan, taraftarlarımızın tepkisini çeken, bugün de tamamen ‘gerçek dışı bir yaklaşımla’ Kulübümüzün tüzel kişiliğini hedef alma noktasına gelen gündemi hassasiyetle takip etmekteyiz.

Şüphesiz ki ülkemizde her bir birey, hür iradesi ile görüş ve düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğüne sahiptir.

Burada ise konu ne yazık ki milyonlarca taraftarı olan bir spor kulübünü ve tarihinden gelen en önemli hassasiyetlerini hedef almak kaydıyla ‘kişisel görüş ve düşünce seviyesini’ aşan noktaya gelmiştir.

Bir siyasi partiyi temsil eden ve avukat kimliğine sahip olan Sn. Tuba Torun, “Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı alındığı için katılacağım etkinlik iptal edildi” şeklinde hukuk ihlali içeren, tamamen gerçek dışı bir yaklaşım ortaya koymuş;

Kendisinin bu iddiasının, resmî mecralardan etkinliğe dair yapılan ‘hava şartları dolayısıyla iptal edilmiştir’ açıklamasıyla vahim bir iftira olduğu, net şekilde ortaya çıkmıştır.

Sn. Torun’un, Kulübümüzü hedef alan bu yaklaşımını kınıyor, temsil ettiği kimlikler ile zıt bir yaklaşım ortaya koyarak camiamızı gerginliğe sevk eden, provokasyona sebep olan sosyal paylaşımlarına son vermesini, kulübümüz ve camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz."