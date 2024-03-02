Hangi Saadet'e inanalım?
2023 Cumhurbaşkanlığı'na giden süreçte dindarlara "gerici" diyenlerle, Kur'an kurslarına ve tarikatlara zincir vurmayı hayal edenlerin ortağı Saadet Partisi'nden bir "pembe vagon" çıkışı daha geldi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde olmayan oylarıyla milletvekillliği kaptıkları CHP ile yerel seçimde ittifak etmeyen Saadet, "pembe vagon" çıkışıyla gündemde.
Erdoğan'ı devirmek için, Kur'an kursu ve İmam Hatip düşmanı TİP'lilerle, terör sevici DEM'lilerle, dindara "gerici" diyen CHP'lilerle ortaklık eden Saadet, yerel seçime yalnız girme kararı alınca "pembe vagon" çıkışında bulundu.
6'lı masadaki zillet ittifakının yılmaz savunucularından Saadet'in İBB adayı Birol Aydın, bugün şu vaadi verdi:
“Balık istifi ulaşıma kalıcı çözüme kadar 65 yaş üstü büyüklerimizi, engellileri ve kadınları bu çileden çekip çıkaracağız. Bunun adı Pembe Metrobüs”
Aydın'ın vaadi, Milli Görüş tabanı tarafından samimi bulunmadı.
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