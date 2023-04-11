Hangi ünlü isimler milletvekili adayı oldu? İşte eksiksiz tam liste

Listeler belli olunca günlerdir milletvekili seçilip, TBMM'ye girme hayali kuran birçok ünlünün hüsrana uğradığına dikkat çeken Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, siyasi partilerin listelerine aldıkları veya almadıkları ünlülerin durumunu masaya yatırdı.

Eyüboğlu, şunları kaydetti:

"Şov dünyasından birçok isim 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milletvekili olabilmek için gönül verdikleri siyasi partilere başvurdu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimine göre, 9 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar partiler milletvekili listelerini YSK’ya teslim etti.

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Listeler belli olunca günlerdir milletvekili seçilip, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girme hayali kuran birçok ünlü, hüsrana uğradı. Çünkü partileri, onları milletvekili adayı yapmadı.

İşte siyasi partilerin listelerine aldıkları veya almadıkları ünlülerin durumu:

*CHP’ye adaylık başvurusu yapan oyuncu Filiz Taçbaş, şarkıcılar Candan Erçetin, Onur Akın, spiker Evren Alankuş ile sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal’ın milletvekilliği hayali suya düştü, hiçbiri aday gösterilmedi.

*AK Parti, İbrahim Tatlıses’i aday göstermedi, ama genç bir oyuncuyla iki sanatçıyı milletvekili listesine yazdı.

*AK Parti, hukukçu, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nu Manisa’da ilk sıradan, müzisyen Yücel Arzen’i İstanbul 3’üncü Bölge’den 14’üncü sıradan aday gösterdi.

CANSIN YILMAZ YAŞAR

*AK Parti, 26 yaşındaki oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar’ı ise Ankara 3’üncü Bölge 12’nci sıradan aday yaptı.

*MHP, oyuncu Özlem Balcı’nın adını Muğla’dan birinci sıraya yazdı.

*Elazığ’dan milletvekili olmak için İyi Parti’ye başvuran Faik Öztürk de listeye alınmayan ünlülerden.

*Oyuncular Cezmi Baskın ve Mustafa Alabora’yı aday göstermeyen TİP, oyuncu Serhat Özcan’ı Balıkesir birinci sıra, spiker İrfan Değirmenci’yi İzmir 2’nci Bölge 1’inci sıra, oyuncu Mehmet Aslantuğ’u da Muğla’dan ilk sıra adayı yaptı.

*TKP, oyuncu İlyas Salman’ı İstanbul 1. Bölgeden 1’inci sıraya yazdı.

*Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın sanat danışmanı olan şarkıcı Davut Güloğlu’nu İstanbul 1’inci Bölge 2’nci sıradan aday gösterdi.

*Oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti’nin İstanbul 3’üncü Bölge 6’ncı sıra milletvekili adayı oldu.

Bakalım bu ünlülerden hangileri seçilip, milletvekili olarak TBMM’ye gidecek?"