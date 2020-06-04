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Hangi ülkelere uçuşlar başlayacak? 40 ülkenin uçuş yasağı kalktı!

Hangi ülkelere uçuşlar başlayacak? 40 ülkenin uçuş yasağı kalktı! Dış hatların açılmasını bekleyen binlerce kişi için müjdeli haber verildi. Peki ama hangi ülkelere uçuşlar serbest? Hangi 40 ülkeye seyahat edilebilecek? Hangi ülkelerdeki uçuş yasağı kalktı? İşte merak edilen dış hatlar uçuşları ..

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:38:00 -
Hangi ülkelere uçuşlar başlayacak? 40 ülkenin uçuş yasağı kalktı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen uçak seferleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran'da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya),Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan; 20 Haziran'da Hollanda, Kazakistan; 22 Haziran tarihi itibariyle Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran'da Belçika."

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