Hangi takımlar TFF 1. Lig’e düştü. Süper Lig’de sezonun bitimine iki hafta kaldı. Futbolseverler bir alt lige düşen ekiplerin hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hangi takımlar küme düştü Süper Lig

Hangi takımlar Süper Lig'den düştü? TFF 1. Lig'e düşen takımlar

Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonunda hiçbir takım ligden düşürülmedi. TFF 1. Lig’den gelen 3 ekiple birlikte 2020-2021 sezonu Süper Lig’de 21 takımla oynandı. Bu sebeple 2020-2021 sezonu sonunda ligden 4 takım düşecek. Süper Lig’e veda eden ilk ekip Yukatel Denizlispor oldu. 11 Mayıs Salı günü oynanacak maçların sonucuna göre düşme potasında bulunan Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü lige veda edebilir.

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