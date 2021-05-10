Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. Bitime iki hafta kala zirve adeta ateş hattı. Peki, Süper Lig’de kim nasıl hangi sonuçla şampiyon olur?

Hangi sonuçlar Beşiktaş'ı şampiyon yapar? Beşiktaş yarın şampiyon olur mu?

Süper Lig’de 41. Hafta 11 Mayıs ve 42. Hafta 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ligin bitimine 2 maç kala Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş’ı 79 puanla Fenerbahçe ve 78 puanlı Galatasaay takip ediyor.

Ligde yarın Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, bu müsabakaların sonuçlarına göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı takım, maçını kazanması ve zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş, yarınki maçta berabere kalması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Söz konusu maçlarda bu ihtimallerin dışında alınacak sonuçlarda ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak.

Öte yandan Adana Demirspor ile Giresunspor, Süper Lig’e yükseldi. Süper Lig’de mücadele edecek üçüncü takım ise play-off maçlarıyla belli olacak.

41.hafta

42.hafta