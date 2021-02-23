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Eğitim Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayan köy okullarından sonra diğer sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını söyleyerek önemli uyarıda bulundu. Peki yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 14:18:00 - 2021-02-23 14:19:45
Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili olarak "Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı" açıklaması yaptı.

Bakan Selçuk şunları söyledi: "1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmeniz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin %40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik."

 

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