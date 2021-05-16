Hangi sınıflar açıldı? Yüz yüze eğitime başlayan sınıflar hangileri?

Yüz yüze eğitimle ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kademeli normalleşme genelgesinin paylaşılması ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitimle ilgili alınan kararı duyurdu. İçişleri Bakanlığı'nın bugün yayınladığı kademeli normalleşme genelgesinde kreşler ve anaokullarının durumuna yönelik detaya yer verilmişti. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula başlayacak? İşte okulların durumuyla ilgili verilen karar...

Yüz yüze eğitime başlayan sınıflar hangileri?

MEB, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, eğitim kurumlarında ise 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın kademeli normalleşme genelgesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da yüz yüz eğitimle ilgili bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

* Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir.

* Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

* 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.