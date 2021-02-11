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Eğitim Hangi sınıflar açılacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?
Eğitim

Hangi sınıflar açılacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitime hangi sınıflar başlıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime kasım ayında ara verildi. Okullar kademeli olarak önümüzdeki günlerde yeniden açılacak. Veliler ve öğrenciler hangi sınıfların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kaçıncı sınıflar okula gidecek? Hangi sınıflar okula başlıyor? Yüz yüze eğitime hangi sırayla başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 10:56:00 -
Hangi sınıflar açılacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar | Koronavirüs salgını sağlık ve ekonomi alanları kadar eğitimi de etkiledi. Salgın sebebiyle yüz yüze eğitimlere 20 Kasım’da ara verildi. Milyonlarca öğrenci 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam etti. Yarıyıl tatili ise 15 Şubat’ta sona erecek. Öğrenciler okulların tamamen ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Okullar ne zaman açılacak?

Hangi sınıflar açılacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?

15 Şubat Pazartesi günü köy okullarından tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim başlayacak. 81 ilde 1 Mart Pazartesi gününden itibaren 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

1.,2.,3. ve 4. Sınıflar haftada iki gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Haftanın üç günü ise uzaktan eğitime devam edecekler.

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıflar ise tam zamanlı olarak 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak.

Diğer sınıfların açılacağı tarih de merak ediliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” dedi.

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