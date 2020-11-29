Hangi şehirlerde seyahat yasağı var? Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde?

Korona son dakika haberleri. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası hafta sonları 10 ile 20 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlama başta olmak üzere okulların 4 Ocak’a kadar yüz yüze eğitime ara verip uzaktan eğitime devam etmesine karar verildi. Artan korona vakalarına karşı bir çok yeni önlemler alındı. Alınan yeni önlemlere rağmen vatandaşlar yine kısıtlamaları pek dikkate almadı. Bunun sonucunda da günlük korona tablosunda pek de iç açısı veriler gelmiyor.

Korona vakası kaç?

Sağlık Bakanlığı, 28 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi

Yeni korona yasakları var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı, yeni korona tedbirlerinin olup olmayacağına ilişkin konuştu. Erdoğan, “Maalesef vatandaşlarımız tedbirlere uyumuyor, bu durumda yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi.

Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık edecek. Toplantıda, kısıtlı sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin sonuçlarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sunum yapacak. Kabine toplantısında Bilim Kurulu’nun yeni tavsiyeleri masaya yatırılacak.

Hangi şehirlerde seyahat yasağı var?

Kabineden sokağa çıkma yasağının genişletilmesi kararının çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hafta sona belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm hafta sonu kapanma şeklinde genişletileceği belirtiliyor. Kabine toplantısında şehirler arası seyahat yasağının da mayası geleceği. Vaka sayısı çok fazla artış gösteren şehirlerle ilgili seyahat yasağı da masada. Bu şehirlerin de İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep başta olmak üzere korona vaka sayılarının yüksek olduğu iller olacağı yönünde.