Hangi Nutuk hangi kültür

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Hangi kültüre hizmet? Evet, Rabbimiz ayeti kerimede Nebi aleyhisselamın hevadan hevesten nutuk etmediğini ancak kendisine vahyedileni ilahi olanı bize aktardığını buyurur. Doğrusu da budur.

İlahi kültür, ilahi nutuk, ilahi eğitim, ilahi duruş. Beşeri ideoloji, indi keyfi keyfe keder, aklına ne esiyorsa, işkembeden tarzında değil. Çer, çöp, çamur değil. İlahi, aşkın dört dörtlük olan yaratma ve yaşatma yasalarına, hayat bilgilerine uygun bir kültür. Olması gereken de budur.

Hatta medeniyet tabiri de öyle. Medeni ne demek? Dini olan demek, ama hangi dini? Mesela medeni kanun diyorlar. E bu hangi dinin kanunu? Batı, batıl ideolojiye bağlı. Korsan dinimsi. Dine karşıdır ama dinden çok daha dayatmacı. Allah'ın dayatmadığını dayatır. Yavuz hırsız, kalkıp bir de ben din değilim der. Ya din olan, hak din, yegane din olan Allah ve Allah'ın dini böyle bir dayatma üzere değil.

Mesele laikçı kültür. İşte batı kültürü ne diyor? Çer çöp ne varsa bütün ideolojiler, bu tür inançlar hepsi gelsin eşit olsun. Ha Allah karışmasın. Hak olan karışmasın. Hak sahibi karışmasın. Onun dini, kültürü, medeniyeti, karışmasın. Yani onu iptal ettikten sonra, haşa bir tane doğruyu çizdikten sonra kaç milyon yanlış getirirsen getir. Beş para etmez. Hatta parasını bırak küllen zarar. Oluşturduğu zararı telafi edemezsin. Ondan sonra arka kapıdan kendi ideolojisi batıl siyoni laikçı anlayış girecek. Devletin tepesine geçecek.

Ondan sonra hepiniz eşitsiniz. Ben daha bir eşitim. Allah'sa yasaklı diyecek.

Bundan daha küstahçası olabilir mi? Bir düşünün bakalım. Bundan daha küstahçası. Çocuk, oyun, masal dünyasında bile bundan daha küstahçası olamaz.

Peki ben bu ayeti niye okudum? Çünkü geçenlerde haberlerde rastladım. Nutuk sekiz dilde bastırılacak. Dünyaya yaygınlaştırılacak diye. Hemen benim bu ayet aklıma geldi. Oh ne güzel. Herhalde bu ilahi nutuk olması lazım. Gördüm ki öyle değil. Peki Kültür Bakanlığı öncelikli olarak hangi nutuğu baz alması lazım? Kültür Bakanlığı'nın ilahi nutukla ilgili böyle bir hizmetini duydunuz mu? Gördünüz mü? Yasaklı olabilir olmasın. Olmuş. Ola gelmiş.

Ama bugün olmaması lazım. Yeter artık. Bunca yanlış yeter. Bunca hata yeter. Önce ilahi nutuk. Heva heves değil.

Şu şahsın düşüncesi. Bu şahsın ideolojisi. İşte şu tarihten önceki bu şahıs, bu tarihten sonraki o şahısların bile hayatlarına bakın. Denir ki şundan önceki o, bundan sonraki o. Ya üç günlük hayatında bile değişen. Kaldı ki ideolojiler elli yılda bir, yüz yılda bir şöyle böyle. Bunlara bu beden, bu hayat, bu halk bunlara teslim edilebilir mi? O kadar mı değersiz? Haşa Allah'ın ahseni takvim üzere yarattığı beşeriyet ve insaniyet bu kadar mı değersiz? Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil.

Bu ülke, bu devlet, bu millet, bu dünya, bu insanlık.

Özellikle de şu dünyada ahlaken dünya beşten büyüktür, Allah hepsinden büyüktür diyebilecek bir anlayışa bu dünya muhtaçken ve yegane nemzet ülkede burası görünüyorken ve sancağın da düştüğü yer ha burasıyken en son bu hatayı işlemesi gereken bizleriz. Ve ilahi nutuğu da ilk evvelden gündem etmesi gereken biziz.

Batıya İsa Nebi'nin ilahının nutkuna ne dersiniz diye böyle bir sunum yapması gereken bizleriz. İsa Nebi'yi Batıya, Musa Nebi'yi Siyonilere, Muhammed Nebi'yi sözde Müslüman coğrafyaya anlatması gereken, en başta Rablerinin nutkunu onlara nutukları tutulurcasına arz etmesi gereken bizleriz. Ve bizim devletimiz, bizim ülkemiz, bizim insanımız, bizim yöneticilerimiz.

Öyleyse biz, biz diyoruz ki Kültür Bakanlığı hangi kültüre hizmet eder? Şu anda birçok tartışmalar var. İşte Kur'an mı Hadis mi? Bakın bu bile tartışılıyor. Tabi ki Allah Resulü'nün kavli Allah'ın kavliyle bir olur mu? Orada bile fark var. Hal buyken, Allah'ın nutku dururken, o heva ve heves değilken, boş, yalan, dolan değilken hevadan, hevesten, ideolojiden, çer, çöp bir sürü inanç. Bakın İslam ayrı inanç ayrı. İslam imandır. Bir inanç değildir. İnanç olsa da olur, olmasa da olur. Bunları da tasih edelim.

İman, emniyet, İslam, selamet bu apayrı bir şey. Bir sürü dinimsi olabilir. Ed din, mutlak din, tek Allah'lığın dinidir. O da hak sahibidir. Fizik, kimya, biyo yasalarını değiştirebiliyor musunuz? Aslında Allah'ın sosyo kültürel yasalarını da değiştiremezsiniz. Bize bir küçük oyun alanı açmış, imtihan alanı. Orada biz oynuyoruz. Aslında orada da değiştirmememiz gerekir. Değiştirip değiştirmeyeceğimizden deneniyoruz. Sınanıyoruz.

Orada da Hakkla barışık olmamız lazım, o yaratma ve yaşatma yasalarıyla. Öyleyse nutkumuz da öyle olması lazım.

Herhangi bir sanatçının sözüne bakın.

Allah'a haşa kalkışan, küstahça, ükelaca tavır sergileyen sanatçıların eserleri kutsanırken, o taçlandırılırken, şu kadar yıl üzerinden geçmişken, Allah'ın sanatın bile fevkinde, yaratması olan, ki sanat sonradan olan, Allah'ın sanatı, Allah'ın yaratması ve insanlara sanat ilhamını da veren, Allah'ın son model yaratması insanın üzerinde ne çizikler atılıyor, beyni ne kötü kültürlerle dolduruluyor, çöp ediliyor, çöp kovasına, kutusuna dönüştürülüyor. Kültür Bakanlığı buna el atmaz mı? O zihni, ideolojik kirliliklere karşı itirazını yükseltmez mi? Allah'ın sanat üstü yaratmasına, yaratma eserlerine sahip çıkılmaz mı?

İşte cinsi sapkınlar üzerinden öyle mi? Allah'ın cinsel yaratma eserlerine her türlü müdahale yapılır. Şarlatanlar ortalıkta dolaşır, hatta kollanırlar. Bu sanat düşmanlarına kültür Bakanlığı'nın bir sözü olmaz mı? Önleyici tedbirler alınmaz mı?

Kültür bakanlığını ilahi nutku yaygınlaştırmaya ve ilahi kültürü sahiplenmeye davet ederiz. İlahi sanat zararlılarına karşı çok ciddi önlemler almaya davet ederiz.