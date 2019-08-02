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Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

Anayasa Mahkemesi’nin, PKK’lı teröristlere destek veren imzacı akademisyenlere yönelik verdiği ‘hak ihlali’ kararına tepkiler devam ediyor. Hükümlerinde, “Türk milleti adına” ifadesi yer alan AYM’nin, ihanet bildirisinden imzası olan akademisyenleri ‘haklı bulması’ “hangi millet adına karar verdiler” sorusunu da beraberinde getirdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:50
Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Eli kanlı terör örgütü PKK’lı hainlerin masum gösterildiği ihanet bildirisinde imzası olan akademisyenlere yönelik hak ihlali kararını ‘Türkmilleti’ adına alan AYM’ye tepkiler dinmek bilmiyor. Hendek kazan teröristlerin propagandasını yapan ihanet bildirisinin mimarlarının ‘milletadına’ aklanması maşeri vicdanda karşılık bulmuyor. AYM’nin skandal kararına sert tepki gösteren hukukçular ve STK temsilcileri, AYM’nin milletin hassasiyetlerini görmezden geldiğini kaydederek, terörle mücadele eden devletimizin suçlandığı bir bildirinin millet adına masum gösterilemeyeceğine işaret ettiler.

Millet devletinin yanında yer aldı

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Hukukçu Hasan İlter, “AYM, Türk milleti adına karar veriyorsa milletin hassasiyetini gözetmeliydi. Zira AYM’nin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Kapsayıcıdır. Daha hassas davranmalıydı” ifadelerini kulllandı.

Hendek operasyonları döneminde milletin askerini ve polisini desteklediğini hatırlatan İlter, “Aziz milletimiz imzacı akademisyenlere de sert tepki göstermişti. Zira devletimizin teröre yönelik destansı mücadelesini canı gönülden destekliyordu” şeklinde konuştu.

AYM’nin kararının tartışmalı olduğunu kaydeden İlter, “Milletin operasyona bakışı böyleyken, AYM’nin hangi millet adına karar verdiği sorusu akıllara geliyor. AYM daha hassas davranmalı” şeklinde konuştu.

Çelişkili ve kabul edilemez

Hukukçu Necip Kumandan ise AYM’nin kararının millet karşılığında hiçbir karşılığı olmadığını belirterek, “Alenen devletimizin aşağılandığı, vatan düşmanlarının desteklendiği bir bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamına almak kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

AYM’nin kararının Türk milleti adına aldığını kaydeden Kumandan, “Bu karar kabul edilebilir değil. Milletin vicdanında da bir karşılığı yok. AYM’nin bu kapsamda verdiği karar daha önce verdiği kararlarla da çelişiyor” dedi.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:50
  1. İstanbul
  2. Milli Beka Hareketi
  3. Hasan İlter
  4. Hendek operasyonları
  5. Necip Kumandan

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