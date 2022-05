Hangi medya patronu, para için "Gel ağzıma..." dedi?

Hürriyet Gazetesi’nin eski sahibi Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi dün yaşamını yitirdi.

"Babıali Tanrıları Simavi Ailesi" kitabının yazarı İrem Barutçu Odatv'ye Simavi ailesiyle ilgili dikkat çekan açıklamalarda bulundu.

İrem Barutçu, dönemin Başkanı Turgut Özal'ın da bulunduğu bir toplantıda geçen konuşmaları şu ifadelerle aktardı:

O gece gazete patronları, başbakan sofrasında konukturlar. Toplantının belli bir aşamasında Asil Nadir kan ter içinde salona girer. Erol Simavi’nin buna canı sıkılır. Zira Asil Nadir bir süredir Türk basınını adam etmekten dem vurmaktadır. Simavi, “Sayın Başbakan! Senin evinde bir papatya var… Benim de bir kasımpatım var, epeydir görmüyorum. Canım kasımpatı koklamak istiyor! Ben gidiyorum.” der. Asil Nadir, “Erol Bey, nereye gidiyorsun!” diye itiraz eder, “Hayatım boyunca bu anı bekledim. Otur da biraz konuşalım.” Erol Simavi ısrara dayanamaz, oturur. Ancak kalması için ısrar edenleri pişman edecektir. “Sayın Asil Nadir burada olduğuna göre, her halde Babıali’yi nasıl düzelteceğini bize anlatır!” diyerek saldırıya başlar. “Hesap ettirdim, elli milyardan fazla zarar edeceksin. Ne hakkın var! Kimin parasını harcıyorsun?” der, Nadir’e. Asil Nadir, “Benim için bu para peanut (fındık fıstık) parasıdır!” diye cevap verir. Bu cevap Simavi’yi kızdırır. “Diyorlar ki, sen diyormuşsun ki, ‘Ben Günaydın gazetesini Erol Simavi’nin ağzına yapmak için aldım. Ağız burada ulan! O trilyonları bana ver, gel buraya yap!” diye başladığı konuşmanın sonunda şaşırtıcı bir öneride bulunur ve “Gel benim gazetemi de al” der. Nadir, “Alırım!” deyince, Simavi Başbakan Özal’a döner ve bir başbakanın bir gazete patronundan duyabileceği en ağır sözü söyler: “Yalnız ben on iki sıfırlı isterim. Turgut Bey, sen de aracılık yap. Sana da yüzde on verelim. Seçim geliyor, paraya ihtiyacın vardır.”